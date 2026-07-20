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Ламин Ямаль вошел в пятерку самых молодых победителей ЧМ

Вингер сборной Испании и «Барселоны» стал чемпионом мира по футболу в возрасте 19 лет и 6 дней.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
40

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль оказался в пятерке самых молодых футболистов в истории, которым удалось выиграть чемпионат мира.

Испанский вингер стал чемпионом мира 2026 года в возрасте 19 лет и 6 дней. Более молодыми обладателями титула были только бразильцы Пеле (17 лет 249 дней) и Роналдо (17 лет 298 дней) в 1958 и 1994 годах, соответственно. А также итальянец Джузеппе Бергоми, завоевавший трофей в 18 лет и 174 дня в 1982 году.

Ямаль является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду каталонского клуба с апреля 2023 года. За это время он трижды выиграл чемпионат Испании (2023, 2025, 2026), два раза стал обладателем Суперкубка страны (2025, 2026), а также завоевал Кубок Испании в 2025 году.

В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.

Ламин Ямаль провел 33 матча и забил семь голов в сборной Испании, в которой дебютировал в 2023 году. С национальной командой он победил на Евро-2024 и дошел до финала Лиги наций в 2025 году.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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