Ламин Ямаль вошел в пятерку самых молодых победителей ЧМ

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль оказался в пятерке самых молодых футболистов в истории, которым удалось выиграть чемпионат мира.
Испанский вингер стал чемпионом мира 2026 года в возрасте 19 лет и 6 дней. Более молодыми обладателями титула были только бразильцы Пеле (17 лет 249 дней) и Роналдо (17 лет 298 дней) в 1958 и 1994 годах, соответственно. А также итальянец Джузеппе Бергоми, завоевавший трофей в 18 лет и 174 дня в 1982 году.
Ямаль является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду каталонского клуба с апреля 2023 года. За это время он трижды выиграл чемпионат Испании (2023, 2025, 2026), два раза стал обладателем Суперкубка страны (2025, 2026), а также завоевал Кубок Испании в 2025 году.
В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.
Ламин Ямаль провел 33 матча и забил семь голов в сборной Испании, в которой дебютировал в 2023 году. С национальной командой он победил на Евро-2024 и дошел до финала Лиги наций в 2025 году.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти