Ламин Ямаль вошел в пятерку самых молодых победителей ЧМ

Испанский вингер стал чемпионом мира 2026 года в возрасте 19 лет и 6 дней. Более молодыми обладателями титула были только бразильцы Пеле (17 лет 249 дней) и Роналдо (17 лет 298 дней) в 1958 и 1994 годах, соответственно. А также итальянец Джузеппе Бергоми, завоевавший трофей в 18 лет и 174 дня в 1982 году.