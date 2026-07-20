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Сборная Испании установила рекорд по пропущенным мячам на ЧМ

Сборная Испании установила рекорд для команд, победивших на чемпионате мира по футболу, пропустив один гол по итогам турнира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
40

Единственный мяч испанцы пропустили от бельгийцев в четвертьфинале (2:1). Прежде рекорд удерживали сборные Франции (1998), Италии (2006) и Испании (2010). Эти команды пропустили по два раза.

19 июля подопечные Луиса де ла Фуэнте во второй раз в истории завоевали титул чемпионов мира. Впервые это произошло в 2010 году. В решающем матче чемпионата мира по футболу 2026 года испанцы обыграли сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Нападающий «Барселоны» стал вторым запасным в истории, забившим победный гол в финале мундиаля. Первым был немец Марио Гетце в 2014 году — тоже против Аргентины (1:0).

После победы на турнире сборная Испании обошла сборную Аргентины и вернула себе лидерство в рейтинге ФИФА. Испанцы возглавляли его с сентября 2025-го по март 2026 года.

Чемпионат мира проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня. В турнире впервые приняло участие 48 команд.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти