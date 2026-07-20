Сборная Испании установила рекорд по пропущенным мячам на ЧМ

19 июля подопечные Луиса де ла Фуэнте во второй раз в истории завоевали титул чемпионов мира. Впервые это произошло в 2010 году. В решающем матче чемпионата мира по футболу 2026 года испанцы обыграли сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Нападающий «Барселоны» стал вторым запасным в истории, забившим победный гол в финале мундиаля. Первым был немец Марио Гетце в 2014 году — тоже против Аргентины (1:0).