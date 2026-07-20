«Твои слезы — наши слезы»: Аргентина поддержала Месси

«Твои слезы — наши слезы, капитан. Ты подарил нам величайшие радости в нашей жизни. Спасибо за самоотдачу, за магию и за то, что отдавал всего себя до последней секунды. Мы любим тебя навсегда, Лео!» — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой национальной команды.