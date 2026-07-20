Паредес получил красную карточку за драку после финала ЧМ-2026

Сразу после окончания матча 32-летний аргентинец вступил в конфликт с игроками испанской сборной. Паредес схватил за шею защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул на газон полузащитника Гави, едва не спровоцировав массовую драку.
Партнеры по командам быстро разняли футболистов, после чего главный арбитр Славко Винчич удалил Паредеса, показав ему красную карточку.
Паредес вышел на поле в перерыве, заменив нападающего Николаса Гонсалеса. На 51-й минуте он получил желтую карточку, ударив в центре поля в спину локтем полузащитника сборной Испании Родри.
Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Ранее испанцы выигрывали турнир в 2010 году, когда в финале обыграли сборную Нидерландов (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти