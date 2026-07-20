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Паредес получил красную карточку за драку после финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес получил красную карточку после финального свистка в финале ЧМ-2026 против сборной Испании (0:1, д.в.).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
40

Сразу после окончания матча 32-летний аргентинец вступил в конфликт с игроками испанской сборной. Паредес схватил за шею защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул на газон полузащитника Гави, едва не спровоцировав массовую драку.

Партнеры по командам быстро разняли футболистов, после чего главный арбитр Славко Винчич удалил Паредеса, показав ему красную карточку.

Паредес вышел на поле в перерыве, заменив нападающего Николаса Гонсалеса. На 51-й минуте он получил желтую карточку, ударив в центре поля в спину локтем полузащитника сборной Испании Родри.

Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Ранее испанцы выигрывали турнир в 2010 году, когда в финале обыграли сборную Нидерландов (1:0, д.в.).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
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Луис Де ла Фуэнте
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Леандро Паредес
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Джулиано Симеоне
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41′
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Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
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5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
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Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
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Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
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(Словения)
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  • Капитан команды
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти