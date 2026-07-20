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Де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером, победившим на ЧМ

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным специалистом, приведшим команду к победе на чемпионате мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
40

19 июля в финале чемпионата мира 2026 года испанцы обыграли сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Как сообщает Международная федерация футбола (ФИФА), в возрасте 65 лет и 28 дней наставник испанской команды де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером-победителем чемпионата мира, превзойдя достижение своего соотечественника Висенте дель Боске, которому было 59 лет и 220 дней, когда он выиграл титул с Испанией в 2010 году.

Испанец превзошел достижение соотечественника Висенте Дель Боске, который в возрасте 59 лет привел «Красную фурию» к победе на ЧМ в 2010 году.

Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с 2023 года, под его руководством национальная команда также стала чемпионом Европы и победителем Лиги наций, его контракт рассчитан до 31 июля 2028 года.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти