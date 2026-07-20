Де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером, победившим на ЧМ

Как сообщает Международная федерация футбола (ФИФА), в возрасте 65 лет и 28 дней наставник испанской команды де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером-победителем чемпионата мира, превзойдя достижение своего соотечественника Висенте дель Боске, которому было 59 лет и 220 дней, когда он выиграл титул с Испанией в 2010 году.