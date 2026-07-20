Де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером, победившим на ЧМ

19 июля в финале чемпионата мира 2026 года испанцы обыграли сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Как сообщает Международная федерация футбола (ФИФА), в возрасте 65 лет и 28 дней наставник испанской команды де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером-победителем чемпионата мира, превзойдя достижение своего соотечественника Висенте дель Боске, которому было 59 лет и 220 дней, когда он выиграл титул с Испанией в 2010 году.
Испанец превзошел достижение соотечественника Висенте Дель Боске, который в возрасте 59 лет привел «Красную фурию» к победе на ЧМ в 2010 году.
Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с 2023 года, под его руководством национальная команда также стала чемпионом Европы и победителем Лиги наций, его контракт рассчитан до 31 июля 2028 года.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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- Гол с пенальти
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