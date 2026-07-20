Унаи Симон: с ЧМ ничто не сравнится — мы ждали этого 16 лет

«Мы еще все осознаем. Когда судья дал финальный свисток, я не почувствовал никакой эйфории — было ощущение: “Мы сделали это, мы смогли”. Когда приедем в Испанию, вот тогда поймем, какое безумие мы сотворили. Мы ждали этого 16 лет. Говорю людям: наслаждайтесь и цените это. С чемпионатом мира ничто не сравнится.
Если бы мои перчатки во время чемпионата мира могли говорить, они бы сказали, что им не пришлось работать так же много, как перчаткам других вратарей. Семь сухих матчей — это цифры, которые будет трудно превзойти. Но я не приписываю эту заслугу себе — она принадлежит моим партнерам. Я благодарен им за этот оборонительный уровень», — сказал Симон.
Унаи Симон был признан лучшим вратарем ЧМ-2026. За восемь матчей 29-летний испанец пропустил лишь один гол — от сборной Бельгии (2:1) в ¼ финала.
Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Ранее испанцы выигрывали турнир в 2010 году, когда в финале обыграли сборную Нидерландов (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти