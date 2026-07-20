Унаи Симон: с ЧМ ничто не сравнится — мы ждали этого 16 лет

«Мы еще все осознаем. Когда судья дал финальный свисток, я не почувствовал никакой эйфории — было ощущение: “Мы сделали это, мы смогли”. Когда приедем в Испанию, вот тогда поймем, какое безумие мы сотворили. Мы ждали этого 16 лет. Говорю людям: наслаждайтесь и цените это. С чемпионатом мира ничто не сравнится.



Если бы мои перчатки во время чемпионата мира могли говорить, они бы сказали, что им не пришлось работать так же много, как перчаткам других вратарей. Семь сухих матчей — это цифры, которые будет трудно превзойти. Но я не приписываю эту заслугу себе — она принадлежит моим партнерам. Я благодарен им за этот оборонительный уровень», — сказал Симон.