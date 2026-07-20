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Энцо Фернандес стал шестым футболистом, удаленным в финале ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку в финальном матче ЧМ-2026 с Испанией.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
40

Энцо Фернандес был удален при счете 0:0 на третьей компенсированной ко второму тайму минуте после грубого фола на испанском защитнике Пау Кубарси в центре поля. Уходя с поля, Энцо жестом извинился перед болельщиками. Аргентинский футболист стал шестым игроком, удаленным в решающих матчах мировых первенств, сообщает Opta Analyst.

Ранее в финалах ЧМ красные карточки получали аргентинцы Педро Монсон и Густаво Десотти (1990), француз Марсель Десайи (1998), француз Зинедин Зидан (2006) и нидерландец Джон Хейтинга (2010). Лишь однажды команда, оставшаяся в меньшинстве, сумела одержать победу в финале чемпионата мира — сборная Франции в 1998 году.

Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони высказался об удалении Энцо Фернандеса в финале ЧМ-2026 со сборной Испании.

«На мой взгляд, первой жёлтой карточки можно было избежать. Но что есть, то есть. Думаю, судья не собирался удалять его, показывая вторую желтую», — приводит слова Скалони NBC Sports.

В решающем матче чемпионата мира 2026 года. испанцы обыграли сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира. Впервые это произошло в 2010 году.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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