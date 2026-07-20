Энцо Фернандес стал шестым футболистом, удаленным в финале ЧМ

В решающем матче чемпионата мира 2026 года. испанцы обыграли сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира. Впервые это произошло в 2010 году.