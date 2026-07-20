Торрес принес Испании титул ЧМ-2026 и ответил критикам

Испанская команда завоевала второй титул в истории, обыграв аргентинцев в решающем матче турнира. Победный гол в дополнительное время на 106-й минуте забил Торрес, который вышел на поле во втором тайме — на 62-й минуте. За этот мяч форвард был признан лучшим игроком финала ЧМ-2026.
Этот гол стал для Торреса единственным на турнире.
«Я думаю, что в конечном итоге этот гол принадлежит 47 миллионам человек, а не мне. Судьба была предрешена, нам было суждено победить.
Огромное облегчение. Меня очень много критиковали на протяжении всего чемпионата мира, но судьба предрешена, и слава Богу, что он всегда дает мне силы двигаться дальше. Как я всегда говорю… Бог дает все тому, кто больше всего этого заслуживает», — приводит слова Торреса Marca.
Форвард вошел в историю чемпионатов мира, став вторым футболистом, который вышел на замену и забил победный мяч в финале турнира. Ранее такое достижение покорялось только немцу Марио Гетце, который принес сборной Германии победу над Аргентиной в финале ЧМ-2014.
Первый титул сборная Испании завоевала в 2010 году на турнире в ЮАР.
Чемпионат мира — 2026 впервые прошел в расширенном формате с участием 48 сборных. Матчи турнира принимали США, Канада и Мексика.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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