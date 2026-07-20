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Торрес принес Испании титул ЧМ-2026 и ответил критикам

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился эмоциями после победы в финале чемпионата мира — 2026 против Аргентины (1:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
40

Испанская команда завоевала второй титул в истории, обыграв аргентинцев в решающем матче турнира. Победный гол в дополнительное время на 106-й минуте забил Торрес, который вышел на поле во втором тайме — на 62-й минуте. За этот мяч форвард был признан лучшим игроком финала ЧМ-2026.

Этот гол стал для Торреса единственным на турнире.

«Я думаю, что в конечном итоге этот гол принадлежит 47 миллионам человек, а не мне. Судьба была предрешена, нам было суждено победить.

Огромное облегчение. Меня очень много критиковали на протяжении всего чемпионата мира, но судьба предрешена, и слава Богу, что он всегда дает мне силы двигаться дальше. Как я всегда говорю… Бог дает все тому, кто больше всего этого заслуживает», — приводит слова Торреса Marca.

Форвард вошел в историю чемпионатов мира, став вторым футболистом, который вышел на замену и забил победный мяч в финале турнира. Ранее такое достижение покорялось только немцу Марио Гетце, который принес сборной Германии победу над Аргентиной в финале ЧМ-2014.

Первый титул сборная Испании завоевала в 2010 году на турнире в ЮАР.

Чемпионат мира — 2026 впервые прошел в расширенном формате с участием 48 сборных. Матчи турнира принимали США, Канада и Мексика.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти