Торрес принес Испании титул ЧМ-2026 и ответил критикам

«Я думаю, что в конечном итоге этот гол принадлежит 47 миллионам человек, а не мне. Судьба была предрешена, нам было суждено победить.



Огромное облегчение. Меня очень много критиковали на протяжении всего чемпионата мира, но судьба предрешена, и слава Богу, что он всегда дает мне силы двигаться дальше. Как я всегда говорю… Бог дает все тому, кто больше всего этого заслуживает», — приводит слова Торреса Marca.