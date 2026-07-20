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Сборная Нидерландов получила приз за честную игру на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) наградила сборную Нидерландов призом за честную игру по итогам чемпионата мира-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Нидерландов стала обладателем награды за честную игру по итогам чемпионата мира 2026 года (FIFA Fair Play Award). На протяжении турнира команда получила всего три желтые карточки в четырех проведенных матчах.

Нидерландцы завершили выступление на стадии 1/16 финала, где уступили сборной Марокко. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались марокканские футболисты — 3:2.

Приз Fair Play вручается на чемпионатах мира с 1970 года. Наибольшее количество подобных наград завоевала сборная Бразилии, которая становилась лауреатом четыре раза. По три раза этот трофей доставался национальным командам Испании и Англии.

Чемпионом мира 2026 года стала сборная Испании, обыгравшая в финальном матче Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный мяч в решающей встрече на 106-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Нидерланды
1:1
По пенальти: 2:3
Основное время: 1:1 (0:0)
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
30.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA, 51243 зрителя
Главные тренеры
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Голы
Нидерланды
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Марокко
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
86′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Статистика
Нидерланды
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
6
11
Удары в створ
2
5
Угловые
5
8
Фолы
18
15
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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