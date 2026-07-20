Сборная Нидерландов получила приз за честную игру на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов стала обладателем награды за честную игру по итогам чемпионата мира 2026 года (FIFA Fair Play Award). На протяжении турнира команда получила всего три желтые карточки в четырех проведенных матчах.
Нидерландцы завершили выступление на стадии 1/16 финала, где уступили сборной Марокко. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались марокканские футболисты — 3:2.
Приз Fair Play вручается на чемпионатах мира с 1970 года. Наибольшее количество подобных наград завоевала сборная Бразилии, которая становилась лауреатом четыре раза. По три раза этот трофей доставался национальным командам Испании и Англии.
Чемпионом мира 2026 года стала сборная Испании, обыгравшая в финальном матче Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный мяч в решающей встрече на 106-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
86′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти