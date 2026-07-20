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Нико Пас пообещал вернуть Кубок мира в Аргентину

Полузащитник сборной Аргентины Нико Пас выложил пост в соцсетях после поражения в финале ЧМ-2026 от сборной Испании (0:1, д.в.).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. В дополнительное время аргентинцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Сегодня как никогда я горжусь тем, что представляю эту страну и эту сборную, а также являюсь частью невероятной команды, в которой каждый готов умереть за эти цвета и всегда отдает свои сердце и душу. Могу сказать вам только одно: спасибо.

Обещаю сделать абсолютно все, чтобы вернуть этот кубок в Аргентину. Поздравляю Испанию и всех испанцев. Вперед, Аргентина! Всегда — и в радости, и в трудные времена», — написал Пас.

21-летний Пас провел на ЧМ-2026 три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Сборная Аргентины является трехкратным чемпионом (1978, 1986, 2022) и четырехкратным вице-чемпионом мира (1930, 1990, 2014, 2026).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти