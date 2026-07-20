Нико Пас пообещал вернуть Кубок мира в Аргентину

«Сегодня как никогда я горжусь тем, что представляю эту страну и эту сборную, а также являюсь частью невероятной команды, в которой каждый готов умереть за эти цвета и всегда отдает свои сердце и душу. Могу сказать вам только одно: спасибо.



Обещаю сделать абсолютно все, чтобы вернуть этот кубок в Аргентину. Поздравляю Испанию и всех испанцев. Вперед, Аргентина! Всегда — и в радости, и в трудные времена», — написал Пас.