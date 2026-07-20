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Фабиан Руис установил редкое достижение со сборной Испании

Полузащитник Фабиан Руис провел 50-й матч за сборную Испании, ни разу не проиграв в основное или дополнительное время за национальную команду.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
40

Юбилейная игра для хавбека пришлась на финал чемпионата мира — 2026, в котором испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0 и завоевали титул.

30-летний футболист «ПСЖ» вышел в стартовом составе решающей встречи и был заменен на Педри на 62-й минуте.

За все матчи с участием Руиса сборная Испании ни разу не проиграла в основное или дополнительное время — 35 побед и 15 ничьих. Серия началась в июне 2019 года. Единственное поражение команды при футболисте произошло в серии пенальти — в финале Лиги наций — 2025 против сборной Португалии. Та встреча завершилась вничью (2:2), а в послематчевой серии испанцы уступили со счетом 5:7.

На счету Руиса семь голов и 12 результативных передач в 50 матчах за национальную команду.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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