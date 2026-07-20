Фабиан Руис установил редкое достижение со сборной Испании

За все матчи с участием Руиса сборная Испании ни разу не проиграла в основное или дополнительное время — 35 побед и 15 ничьих. Серия началась в июне 2019 года. Единственное поражение команды при футболисте произошло в серии пенальти — в финале Лиги наций — 2025 против сборной Португалии. Та встреча завершилась вничью (2:2), а в послематчевой серии испанцы уступили со счетом 5:7.