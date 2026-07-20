Фабиан Руис установил редкое достижение со сборной Испании

Юбилейная игра для хавбека пришлась на финал чемпионата мира — 2026, в котором испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0 и завоевали титул.
30-летний футболист «ПСЖ» вышел в стартовом составе решающей встречи и был заменен на Педри на 62-й минуте.
За все матчи с участием Руиса сборная Испании ни разу не проиграла в основное или дополнительное время — 35 побед и 15 ничьих. Серия началась в июне 2019 года. Единственное поражение команды при футболисте произошло в серии пенальти — в финале Лиги наций — 2025 против сборной Португалии. Та встреча завершилась вничью (2:2), а в послематчевой серии испанцы уступили со счетом 5:7.
На счету Руиса семь голов и 12 результативных передач в 50 матчах за национальную команду.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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