ФИФА заработает 300 млн долларов на продаже чемпионских перстней

Еще до решающей встречи ФИФА объявила о выпуске 30 эксклюзивных чемпионских перстней для футболистов и представителей тренерского штаба команды-победителя. На одной стороне украшения размещено изображение Кубка мира, на другой — символика сборной Испании. Каждый экземпляр имеет индивидуальный номер и сертификат подлинности. Сразу после финала обладателям передали временные версии, а окончательный вариант будет изготовлен позднее с учетом размеров каждого владельца.