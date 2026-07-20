ФИФА заработает 300 млн долларов на продаже чемпионских перстней

Сборная Испании, выигравшая чемпионат мира 2026 года, стала первой командой в истории, футболисты которой получили специальные золотые чемпионские перстни. Новую награду ФИФА учредила по примеру ведущих профессиональных спортивных лиг Северной Америки.
После финального матча, в котором испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0, президент ФИФА Джанни Инфантино посетил раздевалку победителей. Он лично вручил один из первых перстней капитану команды Родри. Такие же памятные награды получили остальные игроки сборной, а также копии Кубка мира.
Еще до решающей встречи ФИФА объявила о выпуске 30 эксклюзивных чемпионских перстней для футболистов и представителей тренерского штаба команды-победителя. На одной стороне украшения размещено изображение Кубка мира, на другой — символика сборной Испании. Каждый экземпляр имеет индивидуальный номер и сертификат подлинности. Сразу после финала обладателям передали временные версии, а окончательный вариант будет изготовлен позднее с учетом размеров каждого владельца.
Идея создания чемпионских перстней заимствована из американского спорта. Подобные награды традиционно получают победители НФЛ, НБА, НХЛ и МЛБ в дополнение к главному трофею сезона.
Также ФИФА сообщила о выпуске лимитированной серии из 2026 перстней. Тридцать из них предназначены чемпионам мира, а оставшиеся 1996 экземпляров поступят в свободную продажу как официальная лицензионная продукция организации. Стоимость одного перстня составит около 148 тысяч долларов.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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