Нико Уильямс отдал матери золотую медаль ЧМ-2026: видео

«Я быстрый, но не быстрее своей мамы. Она убежала от смерти и пересекла пустыню Сахара, добравшись из Ганы в Испанию. Я отдал ей свою чемпионскую медаль, потому что она заслужила ее больше, чем я», — прокомментировал свой поступок игрок.