Нико Уильямс отдал матери золотую медаль ЧМ-2026: видео

24-летний Уильямс вышел на замену во втором тайме и в дополнительное время стал автором голевой передачи на Феррана Торреса.
После церемонии награждения Уильямс направился к трибунам, где находились его родственники, и вручил чемпионскую медаль своей матери Марии.
«Я быстрый, но не быстрее своей мамы. Она убежала от смерти и пересекла пустыню Сахара, добравшись из Ганы в Испанию. Я отдал ей свою чемпионскую медаль, потому что она заслужила ее больше, чем я», — прокомментировал свой поступок игрок.
В 1993 году родители Уильямса бежали из Ганы в поисках лучшей жизни. Они пешком пересекли пустыню Сахара и добрались до испанского анклава Мелилья в Северной Африке, где обратились за политическим убежищем.
Впоследствии семья обосновалась на севере Испании, где позже на свет появились Иньяки и Нико Уильямсы. Оба брата прошли через академию «Атлетика» из Бильбао и выступают за этот клуб по сей день. Суммарно они провели за команду из Страны Басков более 700 матчей.
Иньяки Уильямс не смог пробиться в состав сборной Испании и 23 сентября 2022 года дебютировал за сборную Ганы. На следующий день Нико Уильямс сыграл свой первый матч за сборную Испании. Таким образом, оба брата выступали на ЧМ-2022 и ЧМ-2026, но представляли разные национальные команды.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
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