В Испании погиб подросток при праздновании победы сборной на ЧМ-2026

Трагедия произошла вскоре после завершения финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, а аргентинцы доигрывали встречу вдесятером после удаления Энцо Фернандеса в компенсированное ко второму тайму время.