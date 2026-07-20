В Испании погиб подросток при праздновании победы сборной на ЧМ-2026

В испанском городе Сьюдад-Родриго произошел несчастный случай, в результате которого погиб 13-летний подросток. На группу людей обрушилась часть конструкции фонтана «Арболь-Гордо». По информации местных СМИ, незадолго до трагедии мальчик вместе с друзьями находился в чаше фонтана. В какой-то момент часть сооружения рухнула, придавив находившихся рядом людей.
Кроме погибшего, травмы получили еще два человека. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались оказать подростку помощь, однако спасти его не удалось из-за тяжести полученных повреждений.
Трагедия произошла вскоре после завершения финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, а аргентинцы доигрывали встречу вдесятером после удаления Энцо Фернандеса в компенсированное ко второму тайму время.
Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории турниром, в котором приняли участие 48 национальных сборных.