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В Испании погиб подросток при праздновании победы сборной на ЧМ-2026

Во время празднования победы национальной команды на чемпионате мира 2026 года трагически оборвалась жизнь 13-летнего болельщика. Об этом сообщает El País.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В испанском городе Сьюдад-Родриго произошел несчастный случай, в результате которого погиб 13-летний подросток. На группу людей обрушилась часть конструкции фонтана «Арболь-Гордо». По информации местных СМИ, незадолго до трагедии мальчик вместе с друзьями находился в чаше фонтана. В какой-то момент часть сооружения рухнула, придавив находившихся рядом людей.

Кроме погибшего, травмы получили еще два человека. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались оказать подростку помощь, однако спасти его не удалось из-за тяжести полученных повреждений.

Трагедия произошла вскоре после завершения финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, а аргентинцы доигрывали встречу вдесятером после удаления Энцо Фернандеса в компенсированное ко второму тайму время.

Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории турниром, в котором приняли участие 48 национальных сборных.