ЧМ в Саудовской Аравии могут перенести из-за Рамадана и жары

Перенос даты турнира рассматривается из-за климатических условий и совпадения турнира со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает Politico. По информации издания, проведение мирового первенства летом маловероятно из-за экстремально высоких температур. Кроме того, в 2034 году Рамадан продлится с 12 ноября по 12 декабря. Также в начале марта миллионы паломников прибудут в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.
Как отмечает Politico, январь и февраль 2034 года также могут оказаться неудачным временем для проведения турнира. В этот период в американском Солт-Лейк-Сити должны пройти зимние Олимпийские игры, что, по мнению издания, способно отвлечь внимание болельщиков и спонсоров.
В связи с этим журналисты не исключают, что чемпионат мира может быть перенесен на первые месяцы 2035 года. При этом подчеркивается, что Международная федерация футбола (ФИФА) официально не заявляла о рассмотрении подобного варианта.
Традиционно чемпионаты мира проходят летом, однако турнир 2022 года в Катаре впервые был перенесен на ноябрь и декабрь из-за жаркого климата принимающей страны.