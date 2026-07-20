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Сборная Испании вернулась в Мадрид после победы на ЧМ

Сборная Испании вернулась домой после завершения чемпионата мира по футболу 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Самолет авиакомпании Iberia с футболистами и тренерским штабом на борту прибыл в Мадрид около 14:30 по местному времени. Первыми на трапе появились главный тренер команды Луис де ла Фуэнте и капитан сборной Родри, которые вынесли главный трофей турнира.

После прибытия команда должна встретиться с королем Испании Филиппом VI во дворце Сарсуэла, а затем отправиться в резиденцию правительства — дворец Монклоа, где чемпионов примет премьер-министр страны Педро Санчес.

Затем футболисты и представители тренерского штаба проедут по центральным улицам Мадрида на открытом автобусе. Праздничные мероприятия завершатся на площади Сибелес, где состоится торжественная церемония. По оценкам организаторов, на улицы испанской столицы выйдут около миллиона человек, чтобы поздравить национальную команду с победой на чемпионате мира.

В финальном матче, состоявшемся 19 июля, испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0. По итогам мирового первенства Родри был признан лучшим футболистом турнира и получил индивидуальную награду. До триумфа на чемпионате мира полузащитник уже выигрывал в составе национальной команды чемпионат Европы 2024 года, а также Лигу наций сезона-2022/23. С момента дебюта за сборную Испании в 2018 году Родри провел 70 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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