Сборная Испании вернулась в Мадрид после победы на ЧМ

В финальном матче, состоявшемся 19 июля, испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0. По итогам мирового первенства Родри был признан лучшим футболистом турнира и получил индивидуальную награду. До триумфа на чемпионате мира полузащитник уже выигрывал в составе национальной команды чемпионат Европы 2024 года, а также Лигу наций сезона-2022/23. С момента дебюта за сборную Испании в 2018 году Родри провел 70 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.