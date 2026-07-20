Тренер сборной Бельгии покинул свой пост после чемпионата мира

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия завершил работу с национальной командой. Контракт 62-летнего специалиста был рассчитан до 31 июля 2026 года, однако стороны приняли решение не продлевать соглашение.
На чемпионате мира 2026 года бельгийская команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущим победителям турнира — сборной Испании со счетом 1:2. Матч со сборной Бельгии оказался единственным из восьми проведенных, в которых команда Испании пропустила гол.
«После обсуждений с RBFA мы решили не продлевать тот замечательный путь, который мы прошли за последние 18 месяцев. Хочу поблагодарить мою выдающуюся команду игроков, спортивного директора Винсента Маннаерта и болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего этого чемпионата мира. Желаю Бельгии всяческих успехов в продолжении смены поколений, в инициировании которой я с гордостью принимал участие», — заявил Гарсия.
Гарсия был назначен на пост главного тренера сборной Бельгии в феврале 2025 года, сменив экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско. Последним местом работы Гарсии был «Наполи», который он возглавлял с июля по ноябрь 2023 года. Также француз был главным тренером «Сент-Этьена», «Дижона», «Ле Мана», «Лилля», «Ромы», «Марселя», «Лиона» и «Аль-Насра». Под руководством Гарсии «Лилль» в 2011 году стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, а «Марсель» дошел до финала Лиги Европы в 2018 году.
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
60′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти