Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.10
П2
6.62
Футбол. Лига чемпионов
21.07
Мьельбю
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.40
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
21.07
Сабах
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.40
П2
4.50
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2

Тренер сборной Бельгии покинул свой пост после чемпионата мира

Сборная Бельгии не стала продлевать контракт с главным тенером Руди Гарсией после вылета с чемпионата мира, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия завершил работу с национальной командой. Контракт 62-летнего специалиста был рассчитан до 31 июля 2026 года, однако стороны приняли решение не продлевать соглашение.

На чемпионате мира 2026 года бельгийская команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущим победителям турнира — сборной Испании со счетом 1:2. Матч со сборной Бельгии оказался единственным из восьми проведенных, в которых команда Испании пропустила гол.

«После обсуждений с RBFA мы решили не продлевать тот замечательный путь, который мы прошли за последние 18 месяцев. Хочу поблагодарить мою выдающуюся команду игроков, спортивного директора Винсента Маннаерта и болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего этого чемпионата мира. Желаю Бельгии всяческих успехов в продолжении смены поколений, в инициировании которой я с гордостью принимал участие», — заявил Гарсия.

Гарсия был назначен на пост главного тренера сборной Бельгии в феврале 2025 года, сменив экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско. Последним местом работы Гарсии был «Наполи», который он возглавлял с июля по ноябрь 2023 года. Также француз был главным тренером «Сент-Этьена», «Дижона», «Ле Мана», «Лилля», «Ромы», «Марселя», «Лиона» и «Аль-Насра». Под руководством Гарсии «Лилль» в 2011 году стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, а «Марсель» дошел до финала Лиги Европы в 2018 году.

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
60′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти