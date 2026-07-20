Тренер сборной Бельгии покинул свой пост после чемпионата мира

Гарсия был назначен на пост главного тренера сборной Бельгии в феврале 2025 года, сменив экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско. Последним местом работы Гарсии был «Наполи», который он возглавлял с июля по ноябрь 2023 года. Также француз был главным тренером «Сент-Этьена», «Дижона», «Ле Мана», «Лилля», «Ромы», «Марселя», «Лиона» и «Аль-Насра». Под руководством Гарсии «Лилль» в 2011 году стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, а «Марсель» дошел до финала Лиги Европы в 2018 году.