Десятилетняя россиянка станцевала с Шакирой в финале ЧМ-2026

Есения Михеева приняла участие в музыкальном номере Шакиры во время финала чемпионата мира 2026 года. Выступление прошло на стадионе «Метлайф» под официальный гимн турнира Dai Dai. После завершения номера певица обняла юную танцовщицу.
За несколько месяцев до начала мирового первенства Шакира объявила международный поиск танцоров для участия в своих проектах. Родители Есении отправили артистке видео с выступлением дочери, на котором девочка танцевала в форме сборной Бразилии. Певица обратила внимание на ролик, поделилась им в своих социальных сетях и предложила Есении записать совместное видео. Позже Шакира пригласила юную танцовщицу выступить вместе с ней на финальном матче чемпионата мира.
Есения Михеева живет в США вместе с родителями. В возрасте 7 лет она стала самой юной участницей, дошедшей до полуфинала американского шоу талантов America’s Got Talent. После этого девочку пригласили в танцевальную команду клуба НБА «Атланта».
На страницу Есении в социальных сетях подписано около 1,9 миллиона человек.
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