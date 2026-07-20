Десятилетняя россиянка станцевала с Шакирой в финале ЧМ-2026

За несколько месяцев до начала мирового первенства Шакира объявила международный поиск танцоров для участия в своих проектах. Родители Есении отправили артистке видео с выступлением дочери, на котором девочка танцевала в форме сборной Бразилии. Певица обратила внимание на ролик, поделилась им в своих социальных сетях и предложила Есении записать совместное видео. Позже Шакира пригласила юную танцовщицу выступить вместе с ней на финальном матче чемпионата мира.