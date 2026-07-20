СМИ: Глава УЕФА бойкотировал финал ЧМ из-за скандала с Балогуном

Американский форвард получил прямую красную карточку в матче чемпионата мира против сборной Боснии и Герцеговины. Согласно регламенту турнира, он должен был пропустить следующую встречу — игру ⅛ финала против Бельгии. Однако ФИФА приостановила действие наказания, что позволило футболисту выйти на поле. После этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп якобы связался с главой ФИФА Джанни Инфантино и попросил пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна.