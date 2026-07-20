СМИ: Глава УЕФА бойкотировал финал ЧМ из-за скандала с Балогуном

По данным источника, решение ФИФА по поводу дисквалификации нападающего сборной США Флориана Балогуна стало причиной напряженности в отношениях между Международной федерацией футбола и УЕФА.
— Решение президента УЕФА не присутствовать на матче, который закончился победой Испании над Аргентиной, является еще одним свидетельством полного разрыва отношений между Международной федерацией футбола и европейским руководящим органом, — говорится в материале издания.
Американский форвард получил прямую красную карточку в матче чемпионата мира против сборной Боснии и Герцеговины. Согласно регламенту турнира, он должен был пропустить следующую встречу — игру ⅛ финала против Бельгии. Однако ФИФА приостановила действие наказания, что позволило футболисту выйти на поле. После этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп якобы связался с главой ФИФА Джанни Инфантино и попросил пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна.
Форвард принял участие в матче с Бельгией, но не смог помочь американской команде избежать поражения — встреча завершилась со счетом 1:4. В четвертьфинале бельгийцы уступили сборной Испании (1:2), а в финале испанская команда одержала победу над Аргентиной.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти