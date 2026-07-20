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СМИ: Глава УЕФА бойкотировал финал ЧМ из-за скандала с Балогуном

Как сообщает The Times, Александер Чеферин решил не посещать финал ЧМ‑2026 из‑за ситуации с приостановкой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным источника, решение ФИФА по поводу дисквалификации нападающего сборной США Флориана Балогуна стало причиной напряженности в отношениях между Международной федерацией футбола и УЕФА.

— Решение президента УЕФА не присутствовать на матче, который закончился победой Испании над Аргентиной, является еще одним свидетельством полного разрыва отношений между Международной федерацией футбола и европейским руководящим органом, — говорится в материале издания.

Американский форвард получил прямую красную карточку в матче чемпионата мира против сборной Боснии и Герцеговины. Согласно регламенту турнира, он должен был пропустить следующую встречу — игру ⅛ финала против Бельгии. Однако ФИФА приостановила действие наказания, что позволило футболисту выйти на поле. После этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп якобы связался с главой ФИФА Джанни Инфантино и попросил пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна.

Форвард принял участие в матче с Бельгией, но не смог помочь американской команде избежать поражения — встреча завершилась со счетом 1:4. В четвертьфинале бельгийцы уступили сборной Испании (1:2), а в финале испанская команда одержала победу над Аргентиной.

Испания
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Основное время: 0:0 (0:0)
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Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
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(Нико Уильямс)
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Факундо Медина
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44′
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9
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2
Маркос Сенеси
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Аргентина
Желтые карточки
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5
Удары (всего)
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2
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0
Угловые
9
4
Фолы
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25
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1
Судейская бригада
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Боковой судья
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(Словения)
Боковой судья
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  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти