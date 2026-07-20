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Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от ЧМ-2026

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «не болел в полном смысле слова за кого-то» на чемпионате мира по футболу, где, по его словам, в спорт вмешивается политика.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не поддерживал какую-либо сборную на чемпионате мира 2026 года в полном смысле этого слова, поскольку, по его мнению, в спорте присутствовала политика. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Скорее у меня были некоторые предпочтения. Попробуйте отгадать», — написал Кадыров.

Рамзан Кадыров согласился, что чемпионат мира стал главным спортивным событием этого лета. По его словам, на площади в Грозном финал на посмотрели тысячи болельщиков. «Аналогичные показы были организованы в каждом районе и городах республики. Болельщики по-разному переживали за ту или иную команду, но объединил их именно спорт», — написал Кадыров.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов завершившегося турнира стала отмена автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала против Бельгии, который американцы проиграли со счетом 1:4. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп связывался с главой ФИФА Джанни Инфантино по поводу ситуации с форвардом. Сам Инфантино отметил, что решение принимал независимый дисциплинарный комитет организации.

Чемпионом мира 2026 года стала сборная Испании. В финале испанцы в дополнительное время обыграли команду Аргентины со счетом 1:0.

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