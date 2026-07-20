Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от ЧМ-2026

Рамзан Кадыров согласился, что чемпионат мира стал главным спортивным событием этого лета. По его словам, на площади в Грозном финал на посмотрели тысячи болельщиков. «Аналогичные показы были организованы в каждом районе и городах республики. Болельщики по-разному переживали за ту или иную команду, но объединил их именно спорт», — написал Кадыров.