Колосков оценил шанс Инфантино переизбраться после скандала

"Эта история уже стала причиной разлада УЕФА и ФИФА. Сначала протест выразила Бельгия, затем выступил Чеферин. Только кажется, что это мелочь. А на самом деле Инфантино допустил два серьезнейших нарушения устава ФИФА. Во-первых, он допустил вмешательство политиков, когда послушался Трампа и попал под его влияние. Во-вторых, дисциплинарный комитет — независимый орган. И президент ФИФА не имеет права им командовать.