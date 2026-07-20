Колосков оценил шанс Инфантино переизбраться после скандала

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Джанни Инфантино сохранит пост президента ФИФА, несмотря на скандал вокруг чемпионата мира-2026.
Ранее стало известно, что глава УЕФА Александер Чеферин пропустил финал чемпионата мира-2026 на фоне конфликта с ФИФА. По информации СМИ, причиной стала ситуация с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
"Эта история уже стала причиной разлада УЕФА и ФИФА. Сначала протест выразила Бельгия, затем выступил Чеферин. Только кажется, что это мелочь. А на самом деле Инфантино допустил два серьезнейших нарушения устава ФИФА. Во-первых, он допустил вмешательство политиков, когда послушался Трампа и попал под его влияние. Во-вторых, дисциплинарный комитет — независимый орган. И президент ФИФА не имеет права им командовать.
Другое дело, что вряд ли это повлияет на судьбу предстоящих выборов президента ФИФА. Потому что никакая конфедерация, кроме УЕФА, не выступила с осуждением. Думаю, Инфантино, скорее всего, вновь станет президентом«, — сказал Колосков “СЭ”.
Ранее журналист The Guardian Ромен Молина сообщил, что в УЕФА рассматривают возможность выдвинуть соперника Инфантино на выборах президента ФИФА, которые пройдут в 2027 году.