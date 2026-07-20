Мостовой назвал Фернандеса дебилом после удаления в финале ЧМ

«Все шло к серии пенальти, если бы не дебилизм Энцо Фернандеса. Он подвел команду, подвел страну. Лишний раз убеждаюсь, что в футболе глупость тоже существует. Как можно идти в такой стык в центре поля, имея желтую карточку? Дебил. После этого стало ясно, что аргентинцы не выдержат и испанцы их накажут», — сказал Мостовой.