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Мостовой назвал Фернандеса дебилом после удаления в финале ЧМ

Александр Мостовой раскритиковал Энцо Фернандеса за удаление в финале Чемпионата мира-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» резко раскритиковал полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса за удаление в финале чемпионата мира-2026 против Испании.

Встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0. На 82-й минуте Фернандес получил желтую карточку за неспортивное поведение, а уже в компенсированное время грубо нарушил правила на защитнике Пау Кубарси. Арбитр показал аргентинцу второе предупреждение, после чего удалил его с поля.

«Все шло к серии пенальти, если бы не дебилизм Энцо Фернандеса. Он подвел команду, подвел страну. Лишний раз убеждаюсь, что в футболе глупость тоже существует. Как можно идти в такой стык в центре поля, имея желтую карточку? Дебил. После этого стало ясно, что аргентинцы не выдержат и испанцы их накажут», — сказал Мостовой.

Фернандес стал шестым футболистом в истории, удаленным в финале чемпионата мира. До него красные карточки в решающих матчах мировых первенств получали аргентинцы Педро Монсон и Густаво Десотти (1990), француз Марсель Десайи (1998), его соотечественник Зинедин Зидан (2006), а также нидерландец Джон Хейтинга (2010).

При этом лишь однажды команда, оставшаяся в меньшинстве в финале чемпионата мира, сумела одержать победу.

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