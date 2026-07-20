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Россиянин выиграл 30 миллионов рублей, поставив на финал ЧМ-2026

Игрок поставил на ничью в основное время.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
39

Клиент букмекерской компании выиграл 30,5 миллиона рублей благодаря ставке на финал чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Sports.

Россиянин поставил 10 миллионов рублей на ничью в основное время матча между сборными Испании и Аргентины. Коэффициент на такой исход составлял 3,05. Основное время завершилось без забитых мячей, благодаря чему ставка оказалась выигрышной и принесла клиенту 30,5 миллиона рублей.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале команда Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Единственный мяч на 106-й минуте забил полузащитник Ферран Торрес.

Чемпионат мира-2026 стал первым в истории, в котором приняли участие 48 сборных. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти