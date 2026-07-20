Россиянин выиграл 30 миллионов рублей, поставив на финал ЧМ-2026

Россиянин поставил 10 миллионов рублей на ничью в основное время матча между сборными Испании и Аргентины. Коэффициент на такой исход составлял 3,05. Основное время завершилось без забитых мячей, благодаря чему ставка оказалась выигрышной и принесла клиенту 30,5 миллиона рублей.