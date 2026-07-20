Абаскаль заявил, что у Испании не было равных на ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе сборной Испании на чемпионате мира-2026, отметив, что команда Луиса де ла Фуэнте заслуженно стала сильнейшей.
В финале мирового первенства испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0. На пути к титулу они также победили Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0).
"Испания невероятно хороша. Просто без шансов для Аргентины, Франции или Португалии. Испания это заслужила: футбол, который показывала сборная, и уверенность в своих действиях просто потрясают.
Луис Энрике, Гвардиола, Эмери — воспитанники испанского футбола доминируют в Европе. А теперь Испания вновь лучшая и на мировой арене", — сказал Абаскаль в беседе со Sport24.