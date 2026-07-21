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Экс-голкипер сборной России осудил поведение Аргентины

Нигматуллин и Мостовой объяснили, почему Испания выиграла ЧМ-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что сборная Испании заслуженно стала чемпионом мира, а поведение аргентинских футболистов в финале его разочаровало. Об этом он рассказал в эфире Радио РБК.

В решающем матче турнира испанцы обыграли Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. По словам Нигматуллина, победа сборной Испании была закономерной, однако от финала он ожидал более яркой и напряженной игры.

«Разочаровало поведение Аргентины. Если перед финалом мне нравилась их страсть и упорство — и борьба до конца, то в финале это все перешло в грязную игру, провокации, стычки, толчки, удары. Красная карточка [устроившего потасовку с испанцами Леандро] Паредеса после финального свистка — это как показатель», — сказал Нигматуллин.

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой признался, что в финале больше переживал за Испанию, которой, по его мнению, удалось добиться небольшого преимущества.

«Ясно, что у меня сердце разрывалось, потому что я всю большую свою карьеру провел в Испании. У меня дети живут в Испании. Ну, с аргентинцами я тоже в хороших отношениях. У меня много друзей аргентинцев, с кем я играл, кто со мной играл», — отметил Мостовой.

Он добавил, что еще до финала говорил: в случае поражения Аргентины болельщики «со слезами на глазах увидят, как Месси будет уходить из футбола». При этом Мостовой подчеркнул, что в целом остался доволен итогом решающего матча.

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