Экс-голкипер сборной России осудил поведение Аргентины

«Ясно, что у меня сердце разрывалось, потому что я всю большую свою карьеру провел в Испании. У меня дети живут в Испании. Ну, с аргентинцами я тоже в хороших отношениях. У меня много друзей аргентинцев, с кем я играл, кто со мной играл», — отметил Мостовой.