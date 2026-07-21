Президент КОНМЕБОЛ выступил за участие 64 сборных на ЧМ-2030

«Не сомневаюсь. Дальше будет 128, а затем 256. Если на земле не наберется столько команд, попробуем поискать у руководителя подводной федерации — Посейдона. Может быть, у Зевса. Бабло побеждает футбол. Не знаю, как сработает эта формула, но прошедший чемпионат был одним из самых зрелищных в истории. А также самый экономически выгодный. Европа, которая что-то там пыхтела, получит свою долю от 15 миллиардов и благополучно закроет рты. 256 команд — цель, к которой будет идти ФИФА. Может быть, следующий чемпионат будет более интересным, чем этот», — сказал Губерниев.