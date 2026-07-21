Президент КОНМЕБОЛ выступил за участие 64 сборных на ЧМ-2030

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес поддержал идею увеличить число участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных.
«Следующий ЧМ играется дома! В 2030 году Кубок мира приедет в Уругвай, Аргентину и Парагвай. Великолепная возможность для футбола отпраздновать столетний юбилей чемпионатов мира соревнованием с участием 64 сборных», — написал Домингес в социальной сети X.
Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а стартовые матчи турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. Напомним, что на ЧМ-2026 впервые выступили 48 национальных команд. До этого, с 1998 по 2022 год, в финальной стадии мирового первенства участвовали 32 сборные.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Спорт-Экспрессом» с иронией отреагировал на возможное новое расширение турнира.
«Не сомневаюсь. Дальше будет 128, а затем 256. Если на земле не наберется столько команд, попробуем поискать у руководителя подводной федерации — Посейдона. Может быть, у Зевса. Бабло побеждает футбол. Не знаю, как сработает эта формула, но прошедший чемпионат был одним из самых зрелищных в истории. А также самый экономически выгодный. Европа, которая что-то там пыхтела, получит свою долю от 15 миллиардов и благополучно закроет рты. 256 команд — цель, к которой будет идти ФИФА. Может быть, следующий чемпионат будет более интересным, чем этот», — сказал Губерниев.
Победителем чемпионата мира 2026 года, который прошел в США, Канаде и Мексике, стала сборная Испании. В финале испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0.