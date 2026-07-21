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В США закрыли более 1000 сайтов с пиратскими трансляциями ЧМ

Министерство юстиции США сообщило о конфискации более тысячи интернет-доменов, которые применялись для пиратских трансляций матчей ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Министерство юстиции США сегодня объявило об успешном изъятии более одной тысячи доменов, которые использовались для несанкционированной трансляции матчей финальной части чемпионата мира по футболу ФИФА в нарушение американского законодательства об авторском праве», — сказано в заявлении минюста.

В конце июня сообщалось о конфискации 400 интернет-доменов, связанных с несанкционированными трансляциями ЧМ-2026. Они были зарегистрированы в Перу и Болгарии. Также работа подобных ресурсов была пресечена в Хорватии, Румынии, Польше и Колумбии.

ЧМ-2026 завершился 19 июля. Чемпионом мира во второй раз стала сборная Испании, победившая в финале сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.