В США закрыли более 1000 сайтов с пиратскими трансляциями ЧМ

«Министерство юстиции США сегодня объявило об успешном изъятии более одной тысячи доменов, которые использовались для несанкционированной трансляции матчей финальной части чемпионата мира по футболу ФИФА в нарушение американского законодательства об авторском праве», — сказано в заявлении минюста.
В конце июня сообщалось о конфискации 400 интернет-доменов, связанных с несанкционированными трансляциями ЧМ-2026. Они были зарегистрированы в Перу и Болгарии. Также работа подобных ресурсов была пресечена в Хорватии, Румынии, Польше и Колумбии.
ЧМ-2026 завершился 19 июля. Чемпионом мира во второй раз стала сборная Испании, победившая в финале сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.