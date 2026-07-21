В США закрыли более 1000 сайтов с пиратскими трансляциями ЧМ

«Министерство юстиции США сегодня объявило об успешном изъятии более одной тысячи доменов, которые использовались для несанкционированной трансляции матчей финальной части чемпионата мира по футболу ФИФА в нарушение американского законодательства об авторском праве», — сказано в заявлении минюста.