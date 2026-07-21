«Мы переполнены радостью». Де ла Фуэнте — о победе на ЧМ-2026

«Спасибо, Испания, за поддержку, за то, что вы здесь. Нам повезло, что у нас есть 26 фантастических людей, которые к тому же являются фантастическими футболистами, лучшими в мире. Вместе мы сильнее, не забывайте об этом. Это был эмоциональный и гордый опыт — представлять прекрасную страну с такими страстными и преданными болельщиками. Мы переполнены радостью», — сказал де ла Фуэнте перед началом парада.