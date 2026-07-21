Курникова показала детей в футболках сборной Испании

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» опубликовала в социальных сетях снимок своих старших детей, которые поддержали испанскую национальную команду.
На фотографии позируют сын Николас и дочери Люси и Мэри. Николас и Люси родились 16 декабря 2017 года, а Мэри — 30 января 2020 года. Всех троих детей Курникова воспитывает вместе с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Публикацию спортсменка сопроводила эмодзи в виде сердца.
Сборная Испании недавно стала чемпионом мира. В финальном матче команда обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес.