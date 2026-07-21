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Финал, помноженный на вечность: PARI провела закрытый показ финала ЧМ-26 и стрим с легендами футбола

Отар Кушанашвили, Александр Мостовой и топовые стримеры стали звездными гостями закрытого ивента от PARI.

Источник: Соцсети

Компания PARI организовала для своих гостей и партнеров закрытый показ финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Мероприятие прошло на площадке Avulus Cyber Hotel и объединило звезд спорта, топовых стримеров и партнеров бренда в формате большого футбольного шоу.

Центром вечера стала стримерская зона, откуда в прямом эфире за ходом решающей игры следили легендарный полузащитник сборной России Александр Мостовой, журналист и шоумен Отар Кушанашвили, а также популярные блогеры и стримеры Губиньо, Recrent и TRIED. Еще до стартового свистка они детально разобрали составы команд-финалистов, проанализировали тактические схемы и попытались предсказать, кто поднимет трофей над головой.

Гостей ждали многочисленные интерактивные зоны, масштабный бар с авторскими коктейлями и гастрономическая программа, которая превратила просмотр в захватывающий футбольный фестиваль.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти