Финал, помноженный на вечность: PARI провела закрытый показ финала ЧМ-26 и стрим с легендами футбола

Центром вечера стала стримерская зона, откуда в прямом эфире за ходом решающей игры следили легендарный полузащитник сборной России Александр Мостовой, журналист и шоумен Отар Кушанашвили, а также популярные блогеры и стримеры Губиньо, Recrent и TRIED. Еще до стартового свистка они детально разобрали составы команд-финалистов, проанализировали тактические схемы и попытались предсказать, кто поднимет трофей над головой.