Паредеса не стали наказывать за потасовку после финала ЧМ

Отмечается, что в системе информации для телекомментаторов ФИФА по ошибке появилась запись об удалении Паредеса за толчок Эрика Гарсии в область шеи. Позже эта информация была удалена, а в организации подтвердили, что никаких дисциплинарных мер в отношении футболиста на тот момент не принималось.