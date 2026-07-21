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Паредеса не стали наказывать за потасовку после финала ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес не был удален и не подвергался дисциплинарным санкциям со стороны ФИФА после финала ЧМ-2026. Об этом сообщает Би-би-си.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Финал турнира состоялся в Нью-Йорке и завершился победой испанской команды со счетом 1:0 в дополнительное время. После окончания встречи на поле произошла серия конфликтов с участием игроков и представителей сборной Аргентины.

По информации источника, Паредес схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, затем повалил на газон Гави и порвал на нем манишку запасного игрока. Кроме того, защитник Науэль Молина ударил капитана сборной Испании Родри, а член тренерского штаба аргентинцев Роберто Айяла попытался нанести удар Дани Ольмо. Во время церемонии награждения аргентинские футболисты также демонстративно отвернулись, когда испанцы получали чемпионский трофей.

Отмечается, что в системе информации для телекомментаторов ФИФА по ошибке появилась запись об удалении Паредеса за толчок Эрика Гарсии в область шеи. Позже эта информация была удалена, а в организации подтвердили, что никаких дисциплинарных мер в отношении футболиста на тот момент не принималось.

При этом в понедельник журналист Мартин Циглер сообщил в социальной сети X, что ФИФА назначила прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования возможных нарушений, произошедших после финального матча между сборными Испании и Аргентины.

Для сборной Испании этот финал чемпионата мира стал вторым в истории. Команда завоевала второй титул после победы на мировом первенстве 2010 года.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти