Игрок сборной Португалии обратился к девушкам после ЧМ

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау оказался в центре общественного обсуждения после публикации в социальных сетях, посвященной завершению чемпионата мира 2026 года. После окончания турнира футболист обратился к женской аудитории с сообщением: «Девушки, чемпионат мира закончился. Теперь вы можете больше не притворяться, что понимаете в футболе».