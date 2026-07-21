Игрок сборной Португалии обратился к девушкам после ЧМ

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау оказался в центре общественного обсуждения после публикации в социальных сетях, посвященной завершению чемпионата мира 2026 года. После окончания турнира футболист обратился к женской аудитории с сообщением: «Девушки, чемпионат мира закончился. Теперь вы можете больше не притворяться, что понимаете в футболе».
Публикация вызвала волну критики, а пользователи обвинили португальца в сексизме. Спустя некоторое время Леау удалил запись и разместил новую сторис, в которой написал: «Перестаньте воспринимать этот аккаунт слишком серьезно, ребята».
На чемпионате мира 2026 года сборная Португалии выиграла группу K, затем в 1/16 финала победила Хорватию со счетом 2:1, а в ⅛ финала подопечные Роберто Мартинеса уступили будущему чемпиону мира — сборной Испании (0:1). Наставник команду подал в отставку после завершения турнира. Новым главным тренером сборной Португалии стал 71-летний Жорже Жезуш.
Леау защищает цвета «Милана» с 2019 года. Вместе с итальянским клубом он стал чемпионом страны в сезоне-2021/22. За это время форвард провел 291 матч, забил 80 мячей и сделал 65 результативных передач, Ранее 27-летний футболист выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Лилль».