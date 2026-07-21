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Гари Невилл: Аргентинцы в финале играли как полное дерьмо

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл жестко раскритиковал игру Аргентины в финале чемпионата мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В решающем матче аргентинцы в овертайме уступили Испании (0:1). За 90 минут основного времени Аргентина не нанесла ни одного удара по воротам соперника.

«Они играли ужасно — давайте говорить прямо, провели плохой матч. При этом они оставались в игре, и за это нужно отдать им должное. Молодцы, но играли как полное дерьмо. Если это выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, значит, это дерьмо. В финале мы увидели слабое выступление, да и по ходу турнира они временами играли плохо. У них потрясающая командная химия и бешеная конкурентоспособность, которые помогают им проходить по турнирной сетке. А впереди есть невероятный футболист, который вытаскивает их в решающие моменты. Я говорил об этом еще на прошлом турнире: без Месси этой команде, вероятно, было бы очень трудно так далеко пройти», — приводит слова Гари Невилла Sky Bet.

В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Англии обыграла сборную Франции со счетом 6:4.

Гари Невилл провел всю свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Он выступал за манкунианцев с 1992-го по 2011 год и последние шесть лет был капитаном команды. Невилл восемь раз выигрывал с «Юнайтед» чемпионат Англии, четырежды опередив в борьбе за титул «Арсенал», который становился вторым.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти