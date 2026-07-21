Гари Невилл: Аргентинцы в финале играли как полное дерьмо

«Они играли ужасно — давайте говорить прямо, провели плохой матч. При этом они оставались в игре, и за это нужно отдать им должное. Молодцы, но играли как полное дерьмо. Если это выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, значит, это дерьмо. В финале мы увидели слабое выступление, да и по ходу турнира они временами играли плохо. У них потрясающая командная химия и бешеная конкурентоспособность, которые помогают им проходить по турнирной сетке. А впереди есть невероятный футболист, который вытаскивает их в решающие моменты. Я говорил об этом еще на прошлом турнире: без Месси этой команде, вероятно, было бы очень трудно так далеко пройти», — приводит слова Гари Невилла Sky Bet.