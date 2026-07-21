Блаттер подвел итоги ЧМ-2026: Турнир потерял достоинство

«Самый продолжительный чемпионат мира подошел к концу. Титул завоевал именно та команда, которая и должна была. Но на пути к финальному свистку заключительного матча турнир потерял достоинство. Политика не должна затмевать саму игру. Теперь пришел черед игроков, фанатов и национальных ассоциаций, которые должны вернуть футбол обратно к его корням при новом руководстве», — написал Блаттер в социальных сетях.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в 2030 году мировое первенство будет вновь расширено и пройдет при участии 64 команд. Одним из самых обсуждаемых эпизодов завершившегося турнира стала отмена автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала против Бельгии, который американцы проиграли со счетом 1:4. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп связывался с главой ФИФА Джанни Инфантино по поводу ситуации с форвардом. Сам Инфантино отметил, что решение принимал независимый дисциплинарный комитет организации.
Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА с июня 1998 года по октябрь 2015-го. В декабре 2015-го чиновник был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности сроком на восемь лет в связи с коррупционными скандалами. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет. В марте 2021 года официальный сайт организации объявил о новой дисквалификации Блаттера на шесть лет и восемь месяцев за различные нарушения кодекса этики.