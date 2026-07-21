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Сын Плющенко — о финале ЧМ: Не видел гол, потому что ушел в баню

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделился своими впечатлениями от финала чемпионата мира по футболу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

В решающем матче ЧМ-2026 Испания в овертайме победила Аргентину (1:0). Единственный гол встречи на 106-й минуте забил форвард сборной Испании и «Барселоны» Ферран Торрес.

«Чемпионат мира закончился финальным матчем, который вряд ли станет легендарным. Он был ужасным, скучным. Половину его просидел в телефоне. Было настолько неинтересно, что я пропустил гол Феррана Торреса, потому что пошел париться в баню. Матч настолько ни о чем, что стало без разницы, кто победит. Испанцы круто играют, ничего не сказать, но их пафос никогда не любил. А про аргентинский стиль футбола я писал в прошлой колонке — он отвратителен. Паредес — отличный пример: грязный, грубый игрок. Мне больше даже удаленный Энцо Фернандес нравится, если честно. И особенно была видна разница на фоне матча за третье место, где все увидели настоящее дворовое бей-беги. 10 голов потому, что никому не важен результат. Командам он был неинтересен. Хотя мне кажется, отменять матч за бронзу не надо — наоборот, к нему надо серьезнее относиться», — написал Плющенко-младший в колонке для «Спорт-Экспресса».

«Испания выиграла по делу. Не буду скрывать, что я расстроился после поражения Франции. Наверное, никогда не пойму, как Люка Динь после восьми лет в АПЛке допустил этот пенальти. Первое правило защитника — крутить головой. За такие ошибки в 14 лет сажают на “банку”. После этого Франция в полуфинале посыпалась. И после травмы Салиба, которого надо было хранить, на трон посадить и чтоб никто до него не дотрагивался. Французы выглядели против испанцев потерянными, и аргентинцы почти ничего не создали. Месси, видимо, уходит. Не могу сказать, что жалко, но… хотелось бы еще посмотреть на него на следующем чемпионате мира. Чтобы и мой брат Сеня увидел, как он играет. Я его потихоньку приучаю к футболу, он тоже смотрит. Может, еще застанет!» — добавил 13-летний фигурист.

В мае 2026 года стало известно, что Александр Плющенко, известный также как Гном Гномыч, получил официальное разрешение выступать за сборную Азербайджана, начиная с сезона-2026/27. Ожидается, что Плющенко-младший дебютирует в качестве азербайджанского фигуриста на этапе юниорского Гран-при ISU в Турции, который пройдет с 17 по 19 сентября.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти