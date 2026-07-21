Сын Плющенко — о финале ЧМ: Не видел гол, потому что ушел в баню

«Чемпионат мира закончился финальным матчем, который вряд ли станет легендарным. Он был ужасным, скучным. Половину его просидел в телефоне. Было настолько неинтересно, что я пропустил гол Феррана Торреса, потому что пошел париться в баню. Матч настолько ни о чем, что стало без разницы, кто победит. Испанцы круто играют, ничего не сказать, но их пафос никогда не любил. А про аргентинский стиль футбола я писал в прошлой колонке — он отвратителен. Паредес — отличный пример: грязный, грубый игрок. Мне больше даже удаленный Энцо Фернандес нравится, если честно. И особенно была видна разница на фоне матча за третье место, где все увидели настоящее дворовое бей-беги. 10 голов потому, что никому не важен результат. Командам он был неинтересен. Хотя мне кажется, отменять матч за бронзу не надо — наоборот, к нему надо серьезнее относиться», — написал Плющенко-младший в колонке для «Спорт-Экспресса».