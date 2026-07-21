Николас Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины

«Если и есть что-то, что я сохраню навсегда, так это гордость за то, что я прошёл этот путь вместе с необыкновенной командой, которая никогда не переставала верить, боролась до последней секунды и защищала эти цвета всем сердцем», — написал 38-летний Отаменди в социальных сетях.