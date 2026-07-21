Николас Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди объявил о завершении карьеры в национальной команде.
«Если и есть что-то, что я сохраню навсегда, так это гордость за то, что я прошёл этот путь вместе с необыкновенной командой, которая никогда не переставала верить, боролась до последней секунды и защищала эти цвета всем сердцем», — написал 38-летний Отаменди в социальных сетях.
Последним турниром для защитника стал чемпионат мира-2026, где сборная Аргентины дошла до финала, но уступила Испании со счётом 0:1.
Отаменди выступал за национальную команду с 2009 года. За это время он стал чемпионом мира, дважды выиграл Кубок Америки и завоевал Финалиссиму. Также защитник принял участие в пяти чемпионатах мира — в 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годах, став одним из самых опытных футболистов в истории сборной Аргентины.