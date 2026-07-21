Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ларн
0
:
Црвена Звезда
0
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.60
П2
1.20
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Штурм
1
:
Хартс
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.80
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тун
1
:
Динамо З
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.50
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Фенербахче
1
:
Гурник З
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
10.50
П2
78.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Викингур Р
:
Хапоэль Беэр-Шева
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.60
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Клаксвик
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Мьельбю
3
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Сабах
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арарат-Армения
2
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
0
:
Слован Бр
2
П1
X
П2

Овечкин высказался о ЧМ-2026 и сравнил Аршавина с Бекхэмом

Александр Овечкин рассказал о впечатлениях после Чемпионата мира-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал о впечатлениях от проведения ЧМ-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике.

— Я думаю, это популяризация футбола в первую очередь идет. Потому что Америка только недавно сделала такой бум, подписав Бекхэма, первую большую мировую звезду. И если сейчас посмотреть, то все занимаются футболом: дети, мальчики, девочки, взрослые. То есть популяризация футбола идет колоссально, — сказал Овечкин в выпуске проекта FONtour о финале ЧМ-2026.

Также Овечкин прокомментировал слова Андрея Аршавина, который назвал Бекхэма самым переоцененным футболистом в истории футбола и заявил, что в лучшей форме был не хуже англичанина.

— Если брать Аршавина, то я считаю, что он лучший футболист России. Если сравнивать Бекхэма с Аршавиным, скорее всего, я бы выбрал Бекхэма, — добавил Овечкин.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше