Овечкин высказался о ЧМ-2026 и сравнил Аршавина с Бекхэмом

— Я думаю, это популяризация футбола в первую очередь идет. Потому что Америка только недавно сделала такой бум, подписав Бекхэма, первую большую мировую звезду. И если сейчас посмотреть, то все занимаются футболом: дети, мальчики, девочки, взрослые. То есть популяризация футбола идет колоссально, — сказал Овечкин в выпуске проекта FONtour о финале ЧМ-2026.