В МИД РФ заявили о нарушениях прав человека на ЧМ

«Прошедший в США чемпионат мира по футболу официально закрыт. Оставим за скобками факт того, что в силу политических соображений сборная России по футболу не могла даже претендовать на участие в отборочном турнире к ЧМ, что изначально ставит крест на тезисе о том, что “спорт вне политики”. Предлагаю также выйти за рамки обсуждения спортивных итогов и голливудской картинки стадионов», — написал дипломат в своем телеграм-канале.