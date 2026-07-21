Прошедший чемпионат мира по футболу сопровождался многочисленными нарушениями прав человека. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
«Прошедший в США чемпионат мира по футболу официально закрыт. Оставим за скобками факт того, что в силу политических соображений сборная России по футболу не могла даже претендовать на участие в отборочном турнире к ЧМ, что изначально ставит крест на тезисе о том, что “спорт вне политики”. Предлагаю также выйти за рамки обсуждения спортивных итогов и голливудской картинки стадионов», — написал дипломат в своем телеграм-канале.
По словам Лукьянцева, за яркой организацией турнира, дорогостоящими церемониями открытия и телевизионным шоу скрывалась «та же реальность», которую МИД России, как утверждает дипломат, ежегодно отражает в своих докладах о ситуации с правами человека в отдельных странах.
«За этими яркими декорациями, дорогими церемониями открытия и телевизионным шоу скрывается ровно та же реальность, которую мы системно фиксируем из года в год. В том числе — в нашем докладе МИД России о ситуации с правами человека в отдельных странах», — отметил глава департамента.
Лукьянцев также перечислил несколько особенностей проведения чемпионата мира, которые, по его словам, были связаны с нарушениями прав человека. «Красивая телевизионная картинка оказалась бессильна перед реальностью, которую невозможно замалчивать», — подчеркнул дипломат.
Кроме того, Лукьянцев заявил о двойных стандартах при проведении чемпионата мира, упомянув ситуацию с отменой дисквалификации одного из футболистов сборной США.
«Отдельно стоит обратить внимание на решение ФИФА об отмене дисквалификации одного из ключевых игроков сборной США буквально накануне решающих матчей. Фактически, это прямое вмешательство политических тяжеловесов через свои лоббистские каналы. Примечательно, что даже Совет Европы — структура, давно утратившая остатки объективности и ставшая рупором западной пропаганды, — выпустил заявление с критикой в том числе этого решения», — написал Лукьянцев.