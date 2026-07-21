Родриго обратился к Кукурелье после триумфа Испании на ЧМ-2026

О переходе Кукурельи из «Челси» в «Реал» было объявлено 15 июня. Стороны подписали контракт сроком на шесть лет — до 2032 года. По данным СМИ, мадридский клуб заплатил за защитника 55 млн евро. Еще 5 млн евро «Челси» может получить в виде бонусов, если игрок выполнит предусмотренные контрактом условия.