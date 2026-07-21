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Родриго обратился к Кукурелье после триумфа Испании на ЧМ-2026

Родриго отреагировал на победу Испании на ЧМ-2026, обратившись к Кукурелье.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс поздравил нового защитника команды Марка Кукурелью с победой сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.

Испанский футболист опубликовал в социальных сетях фотографию с празднования чемпионского титула, под которой Родриго оставил комментарий.

«Поздравляю с титулом! Ждем тебя в лучшем клубе мира», — написал бразилец.

О переходе Кукурельи из «Челси» в «Реал» было объявлено 15 июня. Стороны подписали контракт сроком на шесть лет — до 2032 года. По данным СМИ, мадридский клуб заплатил за защитника 55 млн евро. Еще 5 млн евро «Челси» может получить в виде бонусов, если игрок выполнит предусмотренные контрактом условия.

В прошедшем сезоне Кукурелья провел 50 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 50 млн евро.