Экс-футболист сборной Франции усомнился в работе Дешама

Бывший полузащитник сборной Франции Жоан Мику раскритиковал работу Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды, сравнив его достижения с результатами наставников сборных Испании и Аргентины Луиса де ла Фуэнте и Лионеля Скалони.
"Мне постоянно говорят о Дидье-победителе.
К слову, у Скалони (8 лет во главе сборной Аргентины) и де ла Фуэнте (4 года во главе сборной Испании) более внушительные достижения, чем у Дешама, который просидел тренером сборной Франции в течение 14 лет", — написал Мику на своей странице в социальной сети.
На чемпионате мира 2026 года сборная Франции заняла четвертое место. В матче за бронзовые медали команда Дешама уступила сборной Англии со счётом 4:6.