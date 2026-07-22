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Экс-футболист сборной Франции усомнился в работе Дешама

Бывший игрок сборной Франции заявил, что Дешам уступает де ла Фуэнте и Скалони.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бывший полузащитник сборной Франции Жоан Мику раскритиковал работу Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды, сравнив его достижения с результатами наставников сборных Испании и Аргентины Луиса де ла Фуэнте и Лионеля Скалони.

"Мне постоянно говорят о Дидье-победителе.

К слову, у Скалони (8 лет во главе сборной Аргентины) и де ла Фуэнте (4 года во главе сборной Испании) более внушительные достижения, чем у Дешама, который просидел тренером сборной Франции в течение 14 лет", — написал Мику на своей странице в социальной сети.

На чемпионате мира 2026 года сборная Франции заняла четвертое место. В матче за бронзовые медали команда Дешама уступила сборной Англии со счётом 4:6.