Экс-футболист сборной Франции усомнился в работе Дешама

К слову, у Скалони (8 лет во главе сборной Аргентины) и де ла Фуэнте (4 года во главе сборной Испании) более внушительные достижения, чем у Дешама, который просидел тренером сборной Франции в течение 14 лет", — написал Мику на своей странице в социальной сети.