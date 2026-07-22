Трамп хочет выдвинуть Инфантино на пост генсека ООН

По информации источника, Трамп уверен, что Инфантино подходит для работы во главе ООН благодаря своим управленческим навыкам и способности взаимодействовать с представителями разных стран. Их отношения заметно укрепились во время подготовки к ЧМ-2026 и по ходу самого турнира.