Трамп хочет выдвинуть Инфантино на пост генсека ООН

По информации источника, Трамп уверен, что Инфантино подходит для работы во главе ООН благодаря своим управленческим навыкам и способности взаимодействовать с представителями разных стран. Их отношения заметно укрепились во время подготовки к ЧМ-2026 и по ходу самого турнира.
Новый глава ООН будет избран в конце этого года после ухода Антониу Гутерриша, который занимает эту должность с 2017 года. Для назначения Инфантино потребуются одобрение Совета Безопасности и последующее утверждение Генеральной Ассамблеей.
«Между должностями президента ФИФА и генерального секретаря ООН есть определенное сходство. В Организации Объединённых Наций вам приходится работать со 193 государствами-членами. В ФИФА их более 200, впечатляющая история Джанни показывает, что он умеет управлять подобными структурами», — сказал специальный представитель США по вопросам глобального партнерства Паоло Дзамполли.
Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2023 году он был переизбран на третий президентский срок. Новые выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года.