Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:00
Нефтчи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.34
П2
3.97
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Омония
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.82
П2
5.07
Футбол. Лига конференций
20:00
Богемианс Д
:
Балкани
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.82
П2
4.81
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Левски
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.40
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Интер Т
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Вардар
:
Рига
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.58
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
21:30
Спартак Тр
:
ЦСКА 1948
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.29
П2
3.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Эгнатия
:
Целе
Все коэффициенты
П1
4.04
X
3.60
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
22:00
Железничар Пн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
10.25
X
6.57
П2
1.34
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
0
:
Црвена Звезда
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Викингур Р
2
:
Хапоэль Беэр-Шева
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Клаксвик
0
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
4
:
Хартс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атерт
2
:
Дьер
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тун
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
1
:
Гурник З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Флориана
1
:
Дрита
1
П1
X
П2

Трамп хочет выдвинуть Инфантино на пост генсека ООН

Президент США Дональд Трамп может предложить кандидатуру президента ФИФА Джанни Инфантино на должность генерального секретаря ООН. Об этом сообщает The New York Post.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, Трамп уверен, что Инфантино подходит для работы во главе ООН благодаря своим управленческим навыкам и способности взаимодействовать с представителями разных стран. Их отношения заметно укрепились во время подготовки к ЧМ-2026 и по ходу самого турнира.

Новый глава ООН будет избран в конце этого года после ухода Антониу Гутерриша, который занимает эту должность с 2017 года. Для назначения Инфантино потребуются одобрение Совета Безопасности и последующее утверждение Генеральной Ассамблеей.

«Между должностями президента ФИФА и генерального секретаря ООН есть определенное сходство. В Организации Объединённых Наций вам приходится работать со 193 государствами-членами. В ФИФА их более 200, впечатляющая история Джанни показывает, что он умеет управлять подобными структурами», — сказал специальный представитель США по вопросам глобального партнерства Паоло Дзамполли.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2023 году он был переизбран на третий президентский срок. Новые выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года.