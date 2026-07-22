Месси пропустит Матч всех звезд МЛС после возвращения с ЧМ-2026

По информации источника, Месси, а также его одноклубник и партнер по сборной Аргентины Родриго де Пауль получат отдых после участия в ЧМ-2026. Ожидается, что они не примут участия в ближайших матчах команды против «Чикаго Файр» (22 июля) и «Монреаля» (25 июля), а также пропустят Матч всех звезд МЛС (29 июля).
Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призвала обеспечить игрокам трехнедельный отдых по окончании ЧМ-2026 по медицинским соображениям. Таким образом, Месси и де Пауль могут вернуться в расположение команды не раньше 9 августа.
Сборная Аргентины дошла до финала ЧМ-2026, где уступила сборной Испании (0:1, д.в.). 39-летний Месси стал лучшим бомбардиром команды, записав на свой счет восемь мячей и четыре голевые передачи в восьми матчах. 32‑летний де Пауль провел семь игр и отметился одной голевой передачей.
«Интер Майами» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, отставая от лидирующего «Нэшвилла» на пять очков.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти