Месси пропустит Матч всех звезд МЛС после возвращения с ЧМ-2026

По информации источника, Месси, а также его одноклубник и партнер по сборной Аргентины Родриго де Пауль получат отдых после участия в ЧМ-2026. Ожидается, что они не примут участия в ближайших матчах команды против «Чикаго Файр» (22 июля) и «Монреаля» (25 июля), а также пропустят Матч всех звезд МЛС (29 июля).