Игроки сборной Испании получили 153 кг помидоров за победу на ЧМ

Чемпионов мира чествовали в их родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, который расположен неподалеку от Севильи и известен выращиванием томатов. В 40-тысячном городе существует необычная традиция: чемпионам вручают количество помидоров, равное их собственному весу.
Гави получил 68,5 кг томатов, а Фабиан Руис — 84,5 кг. В 2024 году после победы на чемпионате Европы им вручили 64,7 кг и 83,2 кг помидоров соответственно.
На торжественной церемонии также присутствовал Хесус Навас — еще один уроженец Лос-Паласьос-и-Вильяфранка и чемпион мира 2010 года. Именно с него 16 лет назад началась традиция вручения футболистам томатов.
Мэр города Хуан Мануэль Валле Чакон пообещал, что два футбольных поля в Лос-Паласьос-и-Вильяфранка будут названы в честь Фабиана Руиса и Гави. Кроме того, в городе установят памятник с изображением трех чемпионов мира.
Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2026 сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
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- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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