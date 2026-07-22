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Игроки сборной Испании получили 153 кг помидоров за победу на ЧМ

Полузащитники сборной Испании Фабиан Руис и Гави получили помидоры в честь победы сборной Испании на ЧМ-2026. Об этом сообщает Andalucía Información.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чемпионов мира чествовали в их родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, который расположен неподалеку от Севильи и известен выращиванием томатов. В 40-тысячном городе существует необычная традиция: чемпионам вручают количество помидоров, равное их собственному весу.

Гави получил 68,5 кг томатов, а Фабиан Руис — 84,5 кг. В 2024 году после победы на чемпионате Европы им вручили 64,7 кг и 83,2 кг помидоров соответственно.

На торжественной церемонии также присутствовал Хесус Навас — еще один уроженец Лос-Паласьос-и-Вильяфранка и чемпион мира 2010 года. Именно с него 16 лет назад началась традиция вручения футболистам томатов.

Мэр города Хуан Мануэль Валле Чакон пообещал, что два футбольных поля в Лос-Паласьос-и-Вильяфранка будут названы в честь Фабиана Руиса и Гави. Кроме того, в городе установят памятник с изображением трех чемпионов мира.

Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2026 сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти