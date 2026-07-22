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Овечкин назвал пять лучших футболистов XXI века

Александр Овечкин, который является капитаном «Вашингтон Кэпиталз», назвал топ-5 лучших футболистов XXI века.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

— Кто для тебя топ-5 из футболистов 21-го века?

— Месси — раз. Роналду — два. Возьму Зидана — три. Хави — четыре. И Иньеста — пять, — заявил Овечкин в интервью FONtour.

Испанцы Хави и Иньеста являются легендами «Барселоны» и сборной Испании. На уровне сборных они выиграли чемпионаты Европы (2008, 2012) и мира (2010).

Овечкин завершил свой 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.

В начале июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. На счету 40-летнего россиянина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф — он на десять шайб отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016). «Вашингтон» откроет новый сезон 2 октября выездным матчем против действующего чемпиона лиги — «Каролины».

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