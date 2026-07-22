Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина побил рекорды просмотров в США

Англоязычную трансляцию финала на телеканале Fox посмотрели 38,9 млн человек — это лучший показатель для футбольного эфира на английском языке в истории США.
Испаноязычная трансляция на Telemundo также установила рекорд — матч посмотрели 23,9 млн зрителей. Это лучший показатель в истории США для футбольных эфиров на испанском языке.
В общей сложности трансляцию финала ЧМ-2026 в США посмотрели более 62 млн зрителей или около 17,8% населения страны.
По сравнению с ЧМ-2022 в Катаре просмотры матчей мундиаля на Fox выросли почти в два раза. Отчасти это связывают с удобным временем трансляций для американской аудитории.
Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимали участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти