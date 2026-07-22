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Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина побил рекорды просмотров в США

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины (1:0, д.в.) установил рекорды по просмотрам в США. Об этом сообщают Bloomberg и The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Англоязычную трансляцию финала на телеканале Fox посмотрели 38,9 млн человек — это лучший показатель для футбольного эфира на английском языке в истории США.

Испаноязычная трансляция на Telemundo также установила рекорд — матч посмотрели 23,9 млн зрителей. Это лучший показатель в истории США для футбольных эфиров на испанском языке.

В общей сложности трансляцию финала ЧМ-2026 в США посмотрели более 62 млн зрителей или около 17,8% населения страны.

По сравнению с ЧМ-2022 в Катаре просмотры матчей мундиаля на Fox выросли почти в два раза. Отчасти это связывают с удобным временем трансляций для американской аудитории.

Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимали участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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