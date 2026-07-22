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Станислав Черчесов назвал главный минус ЧМ-2026

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов оценил уровень прошедшего чемпионата мира 2026 года и назвал очевидный минус турнира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Всё очень красочно и зрелищно. С флагами, гимнами, телевизионными новшествами. Единственный минус — цены. Знаю, что стакан пива на стадионе стоил 18 долларов — около 1400 рублей. Это как? Футбол ведь для болельщиков. Обычных, а не VIP. Они могли себе позволить столько заплатить? А ещё отдать сумасшедшие деньги за билеты — особенно на финал. 20 тысяч долларов за проход на стадион… 1,5 миллиона рублей! Как такое возможно? Конечно, позднее организаторы сами оценят, как все прошло, тем более это же первый турнир, который прошел в трех странах», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Под его руководством грозненцы завершили сезон на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Контракт 62-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.

Черчесову 62 года, ранее он тренировал сборную Казахстана, венгерский «Ференцварош», сборную России, варшавскую «Легию», московские «Динамо» и «Спартак», грозненский «Терек» и пермский «Амкар».

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти