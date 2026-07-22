Станислав Черчесов назвал главный минус ЧМ-2026

«Всё очень красочно и зрелищно. С флагами, гимнами, телевизионными новшествами. Единственный минус — цены. Знаю, что стакан пива на стадионе стоил 18 долларов — около 1400 рублей. Это как? Футбол ведь для болельщиков. Обычных, а не VIP. Они могли себе позволить столько заплатить? А ещё отдать сумасшедшие деньги за билеты — особенно на финал. 20 тысяч долларов за проход на стадион… 1,5 миллиона рублей! Как такое возможно? Конечно, позднее организаторы сами оценят, как все прошло, тем более это же первый турнир, который прошел в трех странах», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».