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Аршавин объяснил, почему Ямаль не сможет повторить карьеру Месси

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в новом выпуске FONTour объяснил, почему Ламин Ямаль не сможет повторить карьерный путь Лионеля Месси.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
40

19-летний Ямаль и 39-летний Месси сыграли друг против друга в финале ЧМ-2026, где сборная Испании обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).

«Почему Ямаль никогда не будет как Месси? Меньше таланта. Это видно. Чего ему не хватает? Обращения с мячом. И мозгов», — сказал Аршавин.

Месси и Ямаль являются выпускниками академии «Барселоны». Аргентинец выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. Он провел за «сине-гранатовых» 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 303 голевые передачи.

За 16 лет в «Барселоне» Месси выиграл с командой 35 турниров: десять раз Ла Лигу, восемь раз Суперкубок Испании, семь раз Кубок страны, четыре раза Лигу чемпионов, а также по три раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ямаль выступает за «Барселону» с 2023 года. Он провел за каталонцев 151 матч, в которых забил 49 мячей и отдал 52 голевые передачи. На данный момент он выиграл с командой шесть турниров: трижды Ла Лигу, дважды Суперкубок Испании и один раз Кубок страны.

Ранее Ямаль стал самым молодым игроком, выигравшим чемпионат Европы и чемпионат мира. Месси выиграл свой единственный чемпионат мира в 35 лет.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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