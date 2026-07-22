Аршавин объяснил, почему Ямаль не сможет повторить карьеру Месси

За 16 лет в «Барселоне» Месси выиграл с командой 35 турниров: десять раз Ла Лигу, восемь раз Суперкубок Испании, семь раз Кубок страны, четыре раза Лигу чемпионов, а также по три раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.