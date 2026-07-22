Аршавин объяснил, почему Ямаль не сможет повторить карьеру Месси

19-летний Ямаль и 39-летний Месси сыграли друг против друга в финале ЧМ-2026, где сборная Испании обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).
«Почему Ямаль никогда не будет как Месси? Меньше таланта. Это видно. Чего ему не хватает? Обращения с мячом. И мозгов», — сказал Аршавин.
Месси и Ямаль являются выпускниками академии «Барселоны». Аргентинец выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. Он провел за «сине-гранатовых» 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 303 голевые передачи.
За 16 лет в «Барселоне» Месси выиграл с командой 35 турниров: десять раз Ла Лигу, восемь раз Суперкубок Испании, семь раз Кубок страны, четыре раза Лигу чемпионов, а также по три раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Ямаль выступает за «Барселону» с 2023 года. Он провел за каталонцев 151 матч, в которых забил 49 мячей и отдал 52 голевые передачи. На данный момент он выиграл с командой шесть турниров: трижды Ла Лигу, дважды Суперкубок Испании и один раз Кубок страны.
Ранее Ямаль стал самым молодым игроком, выигравшим чемпионат Европы и чемпионат мира. Месси выиграл свой единственный чемпионат мира в 35 лет.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти