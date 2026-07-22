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«Это было избиение». Роналдо — о победе Испании в финале ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о финале ЧМ-2026. Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
39

В решающем матче турнира сборная Испании обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.) и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

«Это было избиение. Разница в качестве между Испанией и Аргентиной очень велика. Даже имея Месси, аргентинцы не могли сравниться с испанцами. Талантливый игрок может выиграть матч, но вам нужна сила команды, чтобы выиграть чемпионат мира, что и было, например, у Испании. Играть в тандеме — это важно для всех», — сказал Роналдо.

За 120 минут игрового времени испанцы нанесли 20 ударов по воротам, аргентинцы — лишь два. Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес установил рекорд финалов ЧМ, совершив 11 сэйвов.

За восемь матчей на ЧМ-2026 испанцы пропустили лишь один гол — от сборной Бельгии (2:1) в ¼ финала.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти