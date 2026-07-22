«Это было избиение». Роналдо — о победе Испании в финале ЧМ-2026

«Это было избиение. Разница в качестве между Испанией и Аргентиной очень велика. Даже имея Месси, аргентинцы не могли сравниться с испанцами. Талантливый игрок может выиграть матч, но вам нужна сила команды, чтобы выиграть чемпионат мира, что и было, например, у Испании. Играть в тандеме — это важно для всех», — сказал Роналдо.