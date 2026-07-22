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Канчельскис обрушился с критикой на Инфантино

Канчельскис заявил, что Инфантино не справляется с работой в ФИФА.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал работу президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Он чудит просто. Не знаю, где его нашли. Где нашли этого Фантомаса? Он издевается над футболом и над футболистами. Инфантино хочет удивить весь мир. Только не в ту сторону удивляет он, понимаете? Ему хочется доказать, что он лучший президент. Но самым лучшим навсегда останется Блаттер», — сказал Канчельскис «СЭ».

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Тогда на внеочередном конгрессе организации 56-летний итальянец был избран президентом, сменив на этом посту швейцарца Йозефа Блаттера. За время руководства Инфантино организация провела реформы системы управления, увеличила финансирование национальных федераций через программу FIFA Forward, расширила чемпионат мира с 32 до 48 участников и запустила обновлённый клубный чемпионат мира с участием 32 команд. В 2023 году Инфантино был переизбран на новый президентский срок без альтернативных кандидатов.