Канчельскис обрушился с критикой на Инфантино

«Он чудит просто. Не знаю, где его нашли. Где нашли этого Фантомаса? Он издевается над футболом и над футболистами. Инфантино хочет удивить весь мир. Только не в ту сторону удивляет он, понимаете? Ему хочется доказать, что он лучший президент. Но самым лучшим навсегда останется Блаттер», — сказал Канчельскис «СЭ».