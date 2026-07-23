Более 50 млн россиян посмотрели ЧМ-2026

Кроме того, на «Кинопоиске» хотя бы один матч чемпионата мира в прямом эфире или в записи продолжительностью более двух минут посмотрели свыше 8,7 миллиона подписчиков «Яндекс Плюса». Финальную встречу посмотрели более 4,5 миллиона человек, что стало рекордом для раздела «Спорт» на платформе.