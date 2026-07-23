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Более 50 млн россиян посмотрели ЧМ-2026

Более 50 миллионов россиян старше четырех лет посмотрели трансляции ЧМ-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Более 50 миллионов россиян старше четырех лет посмотрели матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в прямом эфире и в записи на телеканале «Матч ТВ». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

По данным компании, хотя бы одну минуту трансляций турнира посмотрели 50,8 миллиона жителей России старше четырех лет.

Охват прямой трансляции финального матча между сборными Испании и Аргентины составил 14,3 миллиона человек. Такие данные привела пресс-служба «Матч ТВ».

Кроме того, на «Кинопоиске» хотя бы один матч чемпионата мира в прямом эфире или в записи продолжительностью более двух минут посмотрели свыше 8,7 миллиона подписчиков «Яндекс Плюса». Финальную встречу посмотрели более 4,5 миллиона человек, что стало рекордом для раздела «Спорт» на платформе.

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В финале, который состоялся в Нью-Йорке, сборная Испании со счётом 1:0 обыграла команду Аргентины.